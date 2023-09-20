تسارع التضخم السنوي في المغرب إلى 5% خلال أغسطس

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تسارع إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس/آب مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3%.

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وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري.