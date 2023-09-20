اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جيروم باول (أ ف ب) مناسبة
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ ف ب)
اقتصاد أميركا

كيث سيتأثر "الفيدرالي" من الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية؟

"بيمكو": الإغلاق قد يجعل باول مترددًا في رفع الفائدة في نوفمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محللون في شركة السندات "بيمكو"، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن الإغلاق الكامل والمطول للحكومة الأميركية "من المرجح" في نهاية الشهر وقد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر.

وقالت رئيسة السياسات العامة في الشركة ليبي كانتريل، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت": "إذا تم إغلاق الحكومة، فقد لا يكون هناك حافز لإعادة فتحها نظرا للديناميكيات الداخلية المعقدة للجمهوريين في مجلس النواب".

مادة اعلانية

وينتهي التمويل الحالي لمعظم برامج الحكومة الأميركية باستثناء مدفوعات الجيش والضمان الاجتماعي في 30 سبتمبر/أيلول. وإذا لم يتمكن المشرعون من تمرير ميزانية جديدة بحلول ذلك الوقت، فسيتم إغلاق أقسام حكومية عديدة، ما قد يعني انخفاض نمو الاقتصاد الأميركي بـ0.2% لكل أسبوع يستمر فيه الإغلاق، بحسب بنك "غولدمان ساكس".

لماذا تتوقف تحركات "الفيدرالي" الأميركي بشأن الفائدة على توقعات التضخم؟ أسواق خاص لماذا تتوقف تحركات "الفيدرالي" الأميركي بشأن الفائدة على توقعات التضخم؟

لا يُنظر إلى إغلاق الحكومة على أنه تهديد كبير للاقتصاد مقارنة بتخلف الحكومة عن سداد ديونها، وهو ما تجنبه الكونغرس من خلال رفع سقف الدين في وقت سابق من هذا العام.

وستواصل الحكومة سداد مدفوعات سندات الخزانة وغيرها من أشكال الديون أثناء فترة الإغلاق المحتملة.

وقالت كانتريل، في لجنة الأسبوع الماضي، إنه من غير المرجح أن يوافق الكونغرس على مشاريع قوانين الإنفاق بسرعة بسبب تجدد التركيز على العجز بين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين بعد برامج التحفيز المالي الكبيرة التي دعمت الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

"هناك الآن تركيز حقيقي على التقشف وخفض التكاليف والمدفوعات".

كانتريل أضافت أن إغلاق الحكومة سيمنع جمع ونشر بيانات السوق الرئيسية بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأرقام البطالة وبيانات التضخم، مما يحجب قدرة محافظي البنوك المركزية على قياس قوة الاقتصاد.

وقالت: "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أكد على مدى اعتماده على البيانات حاليًا، سوف يدخل "بشكل أعمى" إلى اجتماع سياسة البنك المركزي في نوفمبر".

وفي الوقت نفسه، فإن الإغلاق سيتزامن مع استئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار البنزين وإضراب عمال صناعة السيارات، مما قد يزيد من التأثير الاقتصادي لإجازات الموظفين الحكوميين غير الأساسيين، بحسب كانتريل.

كان تأثير عمليات الإغلاق السابقة على الأسهم الأميركية طفيفًا. وانخفض مؤشر S&P500 بمتوسط 0.4% في الأسبوع الذي سبق الإغلاق، وارتفع بإجمالي 0.1% على مدار جميع فترات الإغلاق منذ عام 1976، وفقًا لبيانات أبحاث "CFRA".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فنانون مغاربة ينظمون عروضا ترفيهية لتخفيف آثار الزلزال على أطفال أمزميز فنانون مغاربة ينظمون عروضا ترفيهية لتخفيف آثار الزلزال على أطفال أمزميز
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط