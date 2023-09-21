البصل يسجل أسعارا قياسية ومصر تمنع تصديره والهند تفرض رسوما

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس الأربعاء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق وفق بيان رسمي.

وارتفعت أسعار البصل في أسواق التجزئة إلى مستويات تاريخية ليصل الكيلو 30 جنيها.

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وصعدت صادرات مصر من البصل بنسبة 221.1% خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 30.003 مليون دولار مقابل 9.343 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية.

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 شهور ستنعكس نتائجه على الأسعار في السوق المحلية مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف النجارى أن قرار مجلس الوزراء ما زال يحتاج إلى توضيح حول أنواع البصل التى سيشملها الحظر وهل سيكون للمجفف، أم الأخضر على سبيل المثال، وفق صحيفة "المال" .

الهند تفرض رسوما

وفي أغسطس الماضي فرضت الهند ضريبة تصدير بنسبة 40% على البصل، لضمان التوافر المحلي وتهدئة أزمة التضخم المحلية، وستدخل حيز التنفيذ على الفور حتى 31 ديسمبر، وفقًا لوزارة المالية في البلاد.

ارتفعت أسعار التجزئة للبصل في الهند بنحو 20% على أساس سنوي، حيث بلغ متوسطها حوالي 30.72 روبية هندية (37 سنتًا) للكيلوغرام الواحد في جلسة 19 أغسطس، مقارنة بـ 20.44 روبية في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الهندية.

وقال مدير الأبحاث في "CRISIL Market Intelligence and Analytics" بوشان شارما، إن هطول الأمطار الغزيرة في شهر يوليو 2023 في المناطق الإنتاج الرئيسية في ماهاراشترا وكارناتاكا أدى إلى إتلاف محاصيل البصل المخزنة.

تهدئة الأسعار

وقال النجاري إن مجلس الوزراء المصري كان قد تلقي مقترحات من المسؤولين عن القطاع تتضمن وقف تصدير البصل لفترة معينة لا تقل عن 3 شهور، أو فرض رسم عليه أو تصدير على السلعة، أو تخفيض الكميات المصدرة لكل شركة، ودرس المجلس كافة المقترحات وارتأى القرار المتخذ.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ القرار لإحداث تأثير سريع فى الأسواق لتهدئة الأسعار بعد اشتعالها ووصولها لمستويات جنونية، نتيجة تصدير كميات كبيرة، موضحا أن فترة الإيقاف جيدة لاسيما وأن الموسم الجديد يبدأ فى فبراير.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، أن بعض الشركات ستتقدم باستثناءات لمجلس الوزراء لفترة معينة لتنفيذ تعاقدات تصدير البصل التى اتفقت عليها قبل اتخاذ القرار، منعا لتضررهم بشكل كبير وهو ما قد يستجيب إليه لفترة محددة أو بكميات محدودة.

كما أكد نصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية رئيس شركة “الصفا” لتعبئة وتصدير الخضراوات، أن قرار تعليق تصدير البصل جاء استجابة لمطالب العديد من الجهات نظرا لارتفاع سعره محليا بشكل كبير.

تصدير مكثف

وكشف أن سبب ارتفاع الأسعار محليا هو كثافة التصدير حاليا مع دخول شرائح جديدة فى المجال هم في الأساس مستوردون لسلع أخرى، وذلك بهدف توفير السيولة الدولارية، مطالبا مجلس الوزراء بضبط آليات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو من العام الجاري.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6%، انخفاضا من 1.9 في يوليو.

ووفقا لإحصاءات الجهاز، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 71.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب.