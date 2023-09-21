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مصنع سكر
اقتصاد مصر

مصر تمدد حظر تصدير السكر 3 أشهر

بدأ تداوله في البورصة المصرية للسلع يوم 17 أغسطس الماضي

دبي - العربية.نت
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ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر مددت، اليوم الخميس، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وفق "رويترز".

وفي 17 أغسطس الماضي بدأت مصر تداول سلعة السكر على منصة البورصة المصرية للسلع، وباعت 5 آلاف طن بسعر 24.5 ألف طن وفق ما ذكره رئيس البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي في مقابلة مع " العربية" آنذاك.

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ويجرى تداول السكر في أسواق التجزئة بمصر حول مستوي 30 جنيها للكيلو.

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ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن ويتم سد العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك عبر استيراد كميات تصل نحو 400 ألف طن سنويا وفق بيانات حكومية.

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