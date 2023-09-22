استطلاع.. أكثر من نصف مواطني هذه الدولة لا يرغبون بدفع نقود لمشاهدة الأفلام

أفاد استطلاع للرأي بأن حوالي 52% من المواطنين الروس يرون أن مستوى الدخل في روسيا ليس مرتفعا لدرجة تسمح بدفع نقود مقابل مشاهدة أنواع مختلفة من المحتويات أو تنزيلها.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام "فتسيوم"، فإن ثلث الروس 34% على يقين من أن المؤلفين يجب أن يحصلوا على دخل مالي مقابل تحميل وتوزيع أشياء الملكية الفكرية الخاصة بهم. بحسب الاستطلاع يعتقد 39% من الروس أن الأعمال الفكرية تصبح عامة بعد النشر وللمستخدمين الحق في تبادلها مجانا.

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ومع ذلك، وافق 41% من المستطلعين على ضرورة حماية أصحاب المؤلفات الفكرية بموجب القانون من التوزيع غير القانوني لأعمالهم.وفقا للدراسة، يفضل 36% من المشاركين اليوم تأجيل المشاهدة وانتظار نسخة من الفيلم بجودة جيدة.

بينما أعرب 16% عن رغبتهم في دفع ثمن المحتوى لمشاهدة الفيلم بجودة جيدة، و3 % فقط أيدوا الذهاب إلى صالات السينما. وأجاب 23% أنهم لا يقومون بتنزيل أو مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت على الإطلاق.