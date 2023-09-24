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APSmoke rises over Khartoum, Sudan, Friday, June 23, 2023. Cashes between warring factions resumed in Sudan's capital and a neighboring city after a three-day cease-fire expired(AP Photo)
الحرب في السودان تعمق تراجع الجنيه - (أ ب)
اقتصاد السودان

الجنيه السوداني يفقد 40% من قيمته أمام الدولار منذ بدء الحرب

سجل 880 جنيها للدولار

دبي - العربية.نت
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واصل الجنيه السوداني انهياره مسجلاً 880 جنيها أمام الدولار، اليوم الأحد.

وفقد الجنيه السوداني 40% من قيمته أمام الدولار منذ بدء الحرب.

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جاء اشتعال الاشتباكات العسكرية في السودان خلال أبريل الماضي، ليزيد أوجاعه الاقتصادية ومعاناته أمام توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاعات قياسية لمستويات التضخم. ويشهد السودان حاليا مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

ويواجه الاقتصاد السوداني حالة من الغموض بشأن توقعات النمو المستقبلي في ظل تصاعد الأزمات داخل البلاد.

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