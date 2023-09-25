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القاهرة وطهران تتفقان على زيادة رأسمال بنك "مصر إيران"

وزير الاقتصاد الإيراني يشير لنقل التقنيات الإيرانية في إنتاج الأدوية إلى مصر

دبي - العربية.نت
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قال وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع وزير المالية المصري محمد معيط خلال اجتماع بالقاهرة، اليوم الاثنين، على زيادة رأسمال بنك مصر إيران للتنمية "قريبا".

يذكر أن اسم البنك تغير إلى "ميدبنك" في 2019.

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ونقل مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة على صفحته بمنصة "إكس" عن خاندوزي، الذي يزور القاهرة لحضور اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قوله إنه اتفق مع الوزير المصري أيضا على تشكيل لجنة للمشروعات المشتركة، وعبر عن أمله أن يسهم الاجتماع في إحياء التعاون والدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن خاندوزي قال إن حكومة بلاده تسعى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين لتطوير التعاون في إطار البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وكذلك بنك مصر إيران، وشركة مصر إيران للغزل والنسيج، وشركة النقل البحري المشتركة.

وأكد الوزير على إمكانية نقل التقنيات الإيرانية في مجال إنتاج الأدوية والبتروكيماويات إلى مصر.

ونقلت الوكالة عن الوزير المصري قوله إن بلاده مهتمة للغاية بتطوير العلاقات مع إيران والتعاون معها في مجال السياحة، وتشجيع الاستثمارات.

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