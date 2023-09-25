روسيا: حجم التجارة مع مصر يصل إلى 6 مليارات دولار

أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها مع مصر على أسس المساواة بالرغم من المحاولات التي تبذلها دائرة ضيقة من الدول لإضفاء الشرعية على الهيمنة العالمية.

وقال لافروف خلال افتتاح معرض مخصص للذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر: "إننا نرى المزيد من المحاولات لإضفاء الشرعية على هيمنة مجموعة ضيقة من البلدان على المسرح العالمي، ولكن الدول التي تحترم نفسها وتقدر تاريخها وتقاليدها، تدافع عن حقها في تحديد مسارات تنميتها وتختار أصدقاءها بشكل مستقل، دون أي مطالبات أو محظورات تفرض عليها من الخارج".

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وأضاف "على هذه الأسس، وعلى أساس احترام المصالح الوطنية لبعضنا البعض، نقوم بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ونعمل على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة، وقد ارتفع حجم التجارة في عام 2022 إلى 6 مليارات دولار".