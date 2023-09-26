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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

ارتفاع صافي احتياطيات "المركزي" التركي بأكثر من 6 مليارات دولار

مواصلاً الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي

أنقرة -رويترز
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قال أربعة مصرفيين، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلاً الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر/أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.

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وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو/تموز بواقع 8.5 مليار دولار.

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