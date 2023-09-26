إغلاق الحكومة الأميركية يؤخر البيانات الاقتصادية.. و"الفيدرالي" في ورطة!

قال مسؤول حكومي إن نشر البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم ذات الأهمية الحاسمة لصانعي السياسات النقدية والفيدرالي والمستثمرين سيتم تعليقها لأجل غير مسمى في حالة إغلاق الحكومة الفيدرالية في نهاية هذا الأسبوع بسبب نقص التمويل.

سيتم تعليق التقارير عبر جميع الوكالات الحكومية مثل مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ومكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة ومكتب التحليل الاقتصادي، وسيترك صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين والشركات والقطاع الخاص.

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وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشاريع قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الفيدرالية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر وسط خلاف داخلي في الحزب الجمهوري.

ومن المقرر أن يحاول زعماء مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون المضي قدما في تخفيضات حادة في الإنفاق هذا الأسبوع والتي لا توجد فرصة لأن تصبح قانونا، مما يعزز احتمالات الإغلاق يوم الأحد.

وقال مسؤول في إدارة بايدن لـ"رويترز": "في ظل مرور فترة زمنية، سيوقف مكتب إحصاءات العمل على جميع عمليات البرنامج، وسينشر فقط البيانات الكاملة المقرر نشرها كجزء من أنشطة الإغلاق المنظمة". "ونتيجة لذلك، لن يتم إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر ومؤشر أسعار المستهلكين."

ومن المقرر حاليًا أن تصدر وزارة العمل تقرير التوظيف الشهري التالي في 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في 12 أكتوبر.

يعد هذا النهج تغييرًا عن الإغلاق الحكومي الأخير بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، والذي لم يؤثر على وزارة العمل وسمح لمكتب إحصاءات العمل وإدارة التوظيف والتدريب بمواصلة نشر البيانات. وهذا يعني أن بيانات طلبات الإعانة من البطالة الأسبوعية لن يتم نشرها أيضًا أثناء أي إغلاق هذه المرة.

ويعني ذلك تأخيرًا في إصدار البيانات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة وبدء بناء المساكن وتقارير مبيعات المنازل الجديدة لشهر سبتمبر. واعتمادًا على مدة الإغلاق، قد يتأخر أيضًا إصدار التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المقرر صدوره في أواخر أكتوبر.

من المحتمل أيضًا أن تتأثر تقارير سبتمبر لطلبات السلع المعمرة والمؤشرات الاقتصادية المتقدمة والإنفاق الاستهلاكي والدخل وبيانات التضخم الرئيسية التي يراقبها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

سيأتي تعتيم البيانات في منعطف حرج بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين اختاروا عدم رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وكان أكد المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي مرار وتكرار سابقا على أهمية البيانات الاقتصادية وضرورتها على أخذ القرار بشأن مستقبل الفائدة.