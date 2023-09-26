المنافسة تحتدم بين "بايدن" و"ترامب" بسبب إضراب عمال مصانع السيارات

يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة تاريخية الثلاثاء لعمّال صناعة السيارات المضربين، وهم جمهور الناخبين الذي يخطّط دونالد ترامب لمخاطبتهم في اليوم التالي، إذ سيتوجّه إلى المنطقة التي تعد مهد هذه الصناعة.

وسيصبح الرئيس الديمقراطي الذي يقوم بحملته الانتخابية، أول رئيس يذهب إلى موقع اعتصام في ميشيغان الولاية المركزية لحركة إضراب غير مسبوقة تؤثر على ثلاث شركات عملاقة في القطاع، هي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس".

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وفي هذا الإطار، يسعى بايدين إلى سرقة الأضواء من منافسه الجمهوري الذي يعتزم التوجه إلى الولاية نفسها الأربعاء للتقرّب من العمّال الذين يبني آماله عليهم من أجل استعادة البيت الأبيض وفق "فرانس برس".

ويكفي ذلك لجعل هذا الإضراب التاريخي موضوع معركة سياسية.

كان دونالد ترمب، الذي أعلن عن رحلته قبل إعلان بايدن عن خطوة مماثلة، قد اتهم الرئيس الديمقراطي بتقليده. ووصف المتحدث باسمه جيسون ميلر زيارة جو بايدن بأنها "ليست أكثر من مجرد جلسة تصوير سيئة".

ولكن وفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فإنّ رحلة الرئيس الأميركي لم تتأثر "على الإطلاق" برحلة ترامب.



بالنسبة لجو بايدن، يتمثل التحدي في إثبات أنه رئيس الطبقات العاملة، والمدافع عن النقابات، ومهندس التجديد الصناعي للولايات المتحدة.

وقالت كارين جان بيير الاثنين إنّ "زيارته ستكون تاريخية وستسلط الضوء على مدى كون الرئيس هو الأكثر تأييداً للنقابات في تاريخ الولايات المتحدة".

لكن الرجل الثمانيني، الذي يكافح في استطلاعات الرأي ويتمّ التركيز على حالته البدنية في كلّ رحلة، يسير في حقل ألغام إذ إنّ التحرك المطلبي الحالي يمكن أن يكون مدمّراً للغاية للاقتصاد الأميركي.

وكان الإضراب في شركتي صناعة السيارات "جنرال موتورز" و"ستيلانتس" قد اتّسع بسبب عدم إحراز تقدّم في المفاوضات النقابية، على عكس "فورد" حيث تمّ إحراز "تقدّم حقيقي".

وصرح بايدن عدّة مرات، بأنّ الشركات المصنّعة يجب أن توزّع "أرباحها القياسية" على العاملين لديها.

ورداً على أسئلة عمّا إذا كان الرئيس يتحيّز في الصراع الاجتماعي، فضّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض تجنّب الإجابة، وشدّدت على أنّ جو بايدن يريد قبل كلّ شيء التوصل إلى اتفاق "يراعي مصالح الجانبين". وأضافت "نحن لا نتدخّل في المفاوضات".

وجعل جو بايدن دعمه للنقابات سمة مميّزة لولايته، وساعد دعم نقابة "عمّال السيارات المتحدين" لترشيحه للعام 2020 في تأرجح ميشيغان لصالحه، بينما صوتت الولاية لصالح دونالد ترامب في العام 2016.

ومع ذلك، تعدّ سياسة حكومة الرئيس الديمقراطي من الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات التاريخية التي تشهدها صناعة السيارات، إذ إنها تدفع نحو مزيد من المركبات المراعية للبيئة.

وقال دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال"، "عندما يمشي ببطء ليتظاهر بأنه في اعتصام، تذكروا أنه يريد أن يأخذ وظائفكم ويرسلها إلى الصين".

وترتكز آمال الجمهوري في العودة إلى البيت الأبيض إلى حدّ كبير على أصوات العمّال التي فاز بها في العام 2016 في ولايات رئيسية مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

ولكن على الجانب الديمقراطي، يتمّ التشكيك في الالتزام المؤيّد للنقابات من قبل قطب العقارات الملياردير.

وسيتحدث دونالد ترامب الأربعاء أمام مصنع لتصنيع قطع الغيار في بلدة كلينتون في ولاية ميشيغان، وفقاً لفريق حملته، على بعد ما يزيد قليلاً عن 60 كيلومتراً من المكان الذي سيزوره جو بايدن.