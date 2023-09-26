العراق: حريصون على حل قضية تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله مع الكويت
إرادة قوية للبلدين لحل قضية خور عبد الله بالتفاهم
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حريصة على بذل الجهود لحل قضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت.
وأضاف السوداني أن أزمة خور عبد الله تحل بالتفاهم بعيدا عن الانفعال والتصريحات الشعبوية.
وذكر أن التصريحات الشعبوية لا ينتج عنها سوى المزيد من التوتر والأزمات، مؤكدا حرص العراق على تجاوز الخلاف القائم مع الكويت.
وأفاد بأن هناك إرادة قوية من العراق والكويت لحل قضية خور عبد الله بالتفاهم.
وتابع رئيس وزراء العراق: "الحكومة ملتزمة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار".
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012، وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية، وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
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