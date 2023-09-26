مصدر: سفينة شحن تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

قال مصدر بالقطاع إن سفينة شحن أبحرت من ميناء أوكراني على البحر الأسود اليوم الثلاثاء بعد تحميلها بالبضائع.

وأحجم المصدر عن الخوض في تفاصيل.

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وكان أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني قد قال الأسبوع الماضي إن ثلاث سفن شحن كانت متجهة إلى موانئ أوكرانية على البحر الأسود، من أجل تصدير المزيد من المواد الغذائية والصلب.

وأنشأت أوكرانيا "ممرا إنسانيا" جديدا بشكل مؤقت محاذيا للساحل، وذلك منذ انسحاب موسكو من اتفاق في يوليو/تموز كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.