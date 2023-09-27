ارتفاع التضخم السنوي في أستراليا 5.2% خلال أغسطس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في أستراليا بنسبة 5.2% في 12 شهرًا حتى أغسطس 2023م.

وأوضح البيان أن أهم العوامل التي ساهمت في الزيادة السنوية لشهر أغسطس هو الإسكان (+6.6%)، والنقل (+7.4%)، والأغذية والمشروبات (+4.4%)، والتأمين والخدمات المالية (+8.8%).

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وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت: "الزيادة السنوية لهذا الشهر بنسبة 5.2% مقارنة بنسبة 4.9% في يوليو، ومعدل التضخم السنوي هذا ما زال أقل من مستوى الذروة الذي تم تسجيله في ديسمبر 2022م عند 8.4%، وفق "واس".