دولة خليجية ترفع سعر بنزين السيارات الفارهة 19%

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية الكويتية قررت رفع سعر بنزين ألترا 98، وهو نوع غير مدعوم من البنزين تستخدمه عادة السيارات الفارهة، بنسبة 19% ليصل إلى 250 فلسا بدلا من 210 فلوس.

وأوضح المصدر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه، أن هذا الرفع الذي سيسري اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول يأتي "ليتوافق مع ارتفاع الأسعار العالمية" للنفط، مشيرا إلى أن هذا الرفع سيؤثر على "شريحة محدودة" من المستهلكين.

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وأشار إلى أن باقي الأنواع المستخدمة على نطاق واسع والمدعومة من قبل الدولة ستظل على حالها دون تغيير.