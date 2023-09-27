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محصول من القمح
محصول من القمح
اقتصاد مصر

مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية

بنظام "التسليم على ظهر السفينة"

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء القمح في ممارسة دولية، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الأربعاء.

وبحسب إعلان الهيئة، فإن يجب تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع. وسيتم الشحن في الفترة من 10 إلى 20 من نوفمبر/تشرين الثاني و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

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يذكر أن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، قال الأحد الماضي، إن بلاده تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح.

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ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.

ووقعت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.

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