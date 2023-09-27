مصر تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية
بنظام "التسليم على ظهر السفينة"
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أنها تسعى إلى شراء القمح في ممارسة دولية، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الأربعاء.
وبحسب إعلان الهيئة، فإن يجب تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع. وسيتم الشحن في الفترة من 10 إلى 20 من نوفمبر/تشرين الثاني و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
يذكر أن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، قال الأحد الماضي، إن بلاده تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.
ووقعت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.
-
رئيس البنك الدولي يتوقع زيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولارقال: الصين "شريك بناء" للمؤسسة اقتصاد
-
"موديز" تتوقع استمرار نمو السوق العالمية للتأمين الإسلاميالوكالة تتوقع ارتفاع أقساط التأمين على المركبات في السعودية اقتصاد
-
مؤشر S&P500 يتراجع دون 4300 نقطة للمرة الأولى منذ 9 يونيوبعد بيانات مبيعات المنازل وثقة المستهلك المخيبة للآمال أسواق المال