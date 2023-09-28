نمو الاقتصاد الأميركي 2.1% في الربع الثاني وطلبات إعانة البطالة ترتفع

أكدت الحكومة الأميركية اليوم الخميس، أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية خلال الربع الثاني وأنه اكتسب قوة دافعة على ما يبدو في الربع الحالي في ظل سوق عمل قوية.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، إن الناتج نما على أساس سنوي غير معدل 2.1% في الربع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وعدَل معدل النمو في الربع الأول إلى 2.2% من قراءة أولية 2%.

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ويتلقى الاقتصاد دعما من سوق عمل قوية تشهد تحقيق مكاسب كبيرة في الأجور. وتصل تقديرات النمو للربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول حاليا إلى 4.9%.

ولا تزال سوق العمل قوية حتى الآن. فقد أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر/أيلول.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في أحدث أسبوع.