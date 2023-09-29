وصفه بـ "السيناريو الأسوأ".. البنتاغون يطلب تجنب تعليق عمل الحكومة الفيدرالية

أعلنت الناطقة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأميركية تطلب من الكونغرس بذل كل الجهود لتجنب تعليق عمل الحكومة الفيدرالية للبلاد "الإغلاق"، لأن هذا سيكون أسوأ سيناريو لعمل وزارة الدفاع.

وأوضحت سينغ أنه إذا علَقت الحكومة عملها، فسيضطر الجنود إلى العمل من دون أجر، "وسيتم إرسال المئات والآلاف من زملائهم المدنيين في إجازة دون أجر"، وخلصت المتحدثة باسم البنتاغون "نطلب من الكونغرس الأميركي القيام بعمله وتمويل الحكومة".

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وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن التعليق المحتمل للحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد على المدى الطويل.

وفي نهاية أغسطس الماضي، طلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس قبول مبادرة لتمديد التمويل الحكومي لفترة وجيزة لتجنب احتمال إغلاق العديد من الهيئات الفيدرالية. سيتعين على الحكومة الأميركية أن تغلق أبوابها مؤقتا إذا لم يوافق المشرعون على ميزانية السنة المالية المقبلة بحلول نهاية سبتمبر.