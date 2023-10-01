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متجر للتسوق في السعودية (رويترز) تضخم مناسبة
متجر للتسوق في السعودية (رويترز)
ميزانية السعودية

التضخم في السعودية سيبقى عند مستوى مقبول على المدى المتوسط

التضخم في المملكة يبقى عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة المالية السعودية، إن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" في السعودية ارتفع منذ بداية 2023، حتى شهر أغسطس الماضي، ليبلغ 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.

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وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

الأنشطة غير النفطية في السعودية تدعم الناتج المحلي بـ5.9% خلال 2023 اقتصاد ميزانية السعودية الأنشطة غير النفطية في السعودية تدعم الناتج المحلي بـ5.9% خلال 2023

وأوضحت الوزارة أن ذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وقيام البنوك المركزية في عدة دول بتشديد السياسة النقدية عبر رفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار، وذلك للحد من الزيادة المطردة في وتيرة الطلب مقابل الاضطرابات في جانب العرض مدفوعة بالتأثر في سلاسل الإمداد العالمية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية عالمياً.

وسيبقى معدل التضخم عند مستويات مقبولة نسبيا على المدى المتوسط.

وتتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2% في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1%.

وفي العام 2026 توقع وزارة المالية السعودية أن تصل معدلات التضخم في المملكة إلى 1.9% فقط.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03% في عام 2023، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

فيما تتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% هذا العام، في ظل الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري.

تقديرات مستويات التضخم في السعودية في 2024 و2025 و2026
تقديرات مستويات التضخم في السعودية في 2024 و2025 و2026
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