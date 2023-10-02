اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5% في الربع الثاني

أظهرت بيانات مركز الإحصاء أن اقتصاد إمارة أبوظبي نما بنسبة 3.5% في الربع الثاني 2023، على أساس سنوي، فيما نما الاقتصاد غير النفطي للإمارة 12.3%.

وتشير تقديرات المركز إلى أنَّ جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها خلال الربع الثاني من عام 2023، ليسجِّل الناتج المحلي غير النفطي للإمارة أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014 بلغت 154 مليار درهم.

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وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة في الربع الثاني من 2023 أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7%، الأمر الذي عزَّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2% في النصف الأول 2023.