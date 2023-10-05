اقتصاد
تعيين محافظ جديد لمصرف البحرين المركزي
لمدة خمس سنوات بدءاً من فبراير
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ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية في بيان أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما اليوم الخميس، بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات.
وأضافت الوكالة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2024 المقبل، وفق لـ"رويترز".
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وكان رشيد محمد المعراج يشغل منصب محافظ مصرف البحرين المركزي.
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