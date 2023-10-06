التضخم في تونس يتراجع إلى 9% خلال سبتمبر

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الخميس تراجع نسبة التضخم إلى 9% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في بيانات "سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 9% بعد الارتفاع المسجل في شهر أغسطس/آب بنسبة 9.3%".

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وأرجع المعهد تراجع التضخم إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري سبتمبر/أيلول وأغسطس/آب بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أنه "شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 15.3% إلى 13.9% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والنُزُل من 11.5% إلى 10.5%".

خدمة الدين الخارجي

وفي سياق أخر، أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الخميس بأن خدمة الدين الخارجي في تونس سجلت ارتفاعا بنسبة 19.6% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.

ونقلت الوكالة بيانات عن البنك المركزي التونسي تفيد بأن خدمة الدين الخارجي بلغت 7.6 مليار دينار (2.39 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وارتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي بنسبة 13.5% إلى 26.4 مليار دينار (حوالي 8.3 مليار دولار أميركي)، ما يعادل 118 يوما من الواردات، مقارنة مع 23.2 مليار دينار، ما يعادل 106 أيام من الواردات، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 41.7% إلى 5.8 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 4.1 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022.