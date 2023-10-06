غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس أن إفريقيا ستحصل قريبا على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة "صوت أقوى" داخل المؤسسة.

وقبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ الاثنين في مراكش (المغرب) قالت غورغييفا، لوكالة فرانس برس، في أبيدجان: "لدي أخبار جيدة لإفريقيا! نحن نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث (لمنطقة) إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة".

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وأضافت "ثمة نقاشات جارية حول الطريقة التي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتم ذلك. لكن ما يهم هو أن ذلك يعني صوتا أقوى لإفريقيا".

كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الإفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يُتوقع أن يُصادَق عليه في الاجتماعات السنوية.

وذكّرت غورغييفا بأن الحرب في أوكرانيا، بعد جائحة كوفيد، لديها "تأثير مدمر خصوصا على البلدان ذات القدرة المالية المحدودة"، مبدية أسفها للآثار الضارة للتضخم، ولا سيما على المنتجات الغذائية.

وقالت "نريد أن نحيي معظم الدول التي كانت حذرة جدا في إدارتها للتضخم... وكذلك في إدارتها للإنفاق العام مع خفض العجز تدريجا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قولها، إنها تتوقع تحسنا في الآفاق الاقتصادية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العام المقبل لكن أداء المنطقة أقل من قدراتها الكامنة.

وقالت إن القارة تعاني من صدمات خارجية ليست من صنعها، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والصدمات المناخية.