صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.25% في العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي، وصول النمو في تركيا إلى 4.0% هذا العام و3.25% العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.

وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر/ أيلول في بيان: "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير"، وفق ما نقلته "رويترز".

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أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75% على أساس شهري.

وقفز التضخم إلى أكثر من 85% العام الماضي بعد أن أدت دورة حادة من خفض أسعار الفائدة إلى انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021. ولكن بعد الفوز في انتخابات مايو/ أيار حوّل الرئيس رجب طيب أردوغان الاتجاه وعين فريقا اقتصاديا جديدا لتبني سياسات تقليدية بصورة أكبر.

وانخفضت الليرة إثر تخفيف سيطرة الدولة عليها بنحو 26% منذ الانتخابات، كما تراجعت 0.2% خلال اليوم إلى 27.5005 للدولار. ويتوقع اقتصاديون والحكومة أن يرتفع التضخم إلى حوالي 70% بحلول نهاية العام وأن يصل إلى 75% في مايو/أيار المقبل قبل أن يبدأ في التراجع.

ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في استمرار لتشديد السياسة النقدية لرابع شهر على التوالي. ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو/ حزيران، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.