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حائل تنتج ثلث الناتج المحلي من القمح في السعودية
حقل قمح في منطقة حائل السعودية (أرشيف)
اقتصاد السعودية

صرف الدفعة الـ16 من مستحقات مزارعي القمح في السعودية

84 مليون ريال لكمية تزيد عن 45 طناً

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية، إيداع مبلغ 84 مليون ريال، تمثل الدفعة السادسة عشرة لمستحقات 106 أشخاص من مزارعي القمح المحلي، وذلك لكمية 45.602 طن.

وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه 1.18 طن.

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وبدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ.

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