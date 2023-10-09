اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محافظ بنك المغرب عبد الحميد الجواهري أثناء مشاركته باجتماعات صندوق النقد
محافظ بنك المغرب عبد الحميد الجواهري أثناء مشاركته باجتماعات صندوق النقد
زلزال المغرب

بنك المغرب: 1.2 مليار دولار مساهمات تضامنية لصندوق التعافي من آثار الزلزال

الحكومة المغربية رصدت 11.7 مليار دولار على مدى خمس سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن المساهمات التضامنية والتبرعات التطوعية لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال المغرب" بلغت 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)

وأوضح محافظ بنك المغرب، خلال مداخلة له في تقديم كتاب المغرب المنجز من قبل صندوق النقد الدولي، برسم فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت اليوم الاثنين بمراكش، أن "الحكومة المغربية رصدت 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات ومواجهة تداعيات الزلزال"، فيما بدا متفائلا حول استعادة النمو مساره.

مادة اعلانية

وقال الديوان الملكي في بيان سابق، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار مناطق متضررة من الزلزال اقتصاد زلزال المغرب المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار مناطق متضررة من الزلزال

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإعمار تغطي أقاليم الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، مستهدفة 4.2 مليون شخص.

أوضح أن البرنامج يشمل مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".

وكان زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب في سبتمبر الماضي، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ردود فعل دولية متباينة حول القتال بين الفصائل وإسرائيل ردود فعل دولية متباينة حول القتال بين الفصائل وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط