بنك المغرب: 1.2 مليار دولار مساهمات تضامنية لصندوق التعافي من آثار الزلزال

قال محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن المساهمات التضامنية والتبرعات التطوعية لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال المغرب" بلغت 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)

وأوضح محافظ بنك المغرب، خلال مداخلة له في تقديم كتاب المغرب المنجز من قبل صندوق النقد الدولي، برسم فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت اليوم الاثنين بمراكش، أن "الحكومة المغربية رصدت 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات ومواجهة تداعيات الزلزال"، فيما بدا متفائلا حول استعادة النمو مساره.

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وقال الديوان الملكي في بيان سابق، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإعمار تغطي أقاليم الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، مستهدفة 4.2 مليون شخص.

أوضح أن البرنامج يشمل مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".

وكان زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب في سبتمبر الماضي، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.