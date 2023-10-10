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البطالة في تركيا ..ارتفاع متواصل
البطالة في تركيا
اقتصاد تركيا

انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 9.2% في أغسطس

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا انخفض من 9.4% إلى 9.2% في أغسطس على أساس شهري.

كان معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في يوليو، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7%.

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جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5%، مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية التقويمية.

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