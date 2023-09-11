اقتصاد تركيا
انخفاض البطالة في تركيا إلى 9.4% في يوليو
انخفض بـ 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في يوليو/تموز، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7%.
وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021 لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.
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وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو/تموز ارتفع إلى 53.4% من 53% في الشهر السابق.
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