محافظ المركزي الفرنسي: الأحداث في إسرائيل ستفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن الأحداث في إسرائيل ستفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد.

وأعرب محافظ المركزي الفرنسي:، عن قلقه بشكل خاص بشأن تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.

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يأتي ذلك فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الاثنين، إن الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يفترض أن تكون لها عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، شريطة ألا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.



