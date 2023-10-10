اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع #غزة الآن #العربية
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة
اقتصاد فرنسا

محافظ المركزي الفرنسي: الأحداث في إسرائيل ستفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد

أعرب عنه قلقه بشكل خاص من تطورات أسعار النفط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن الأحداث في إسرائيل ستفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد.

وأعرب محافظ المركزي الفرنسي:، عن قلقه بشكل خاص بشأن تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.

مادة اعلانية

يأتي ذلك فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الاثنين، إن الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يفترض أن تكون لها عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، شريطة ألا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.

كل صاروخ من حماس يكلف إسرائيل هذا المبلغ على الأقل! قصص اقتصادية الشرق الأوسط كل صاروخ من حماس يكلف إسرائيل هذا المبلغ على الأقل!

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.


تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لحشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة صور مباشرة لحشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط