اقتصاد مصر
متعاملون: هيئة السلع المصرية تجري محادثات خاصة لشراء قمح
التقديرات تشير إلى أن الهيئة اشترت 480 ألف طن من القمح الروسي
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قال متعاملان لرويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة لشراء قمح اليوم الأربعاء، لكن ليس من المعتقد إتمام أي عملية شراء.
وتشير تقديرات إلى أن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي أمس الثلاثاء من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية يونايتد غرين.
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