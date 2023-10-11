متعاملون: مصر تشتري 480 ألف طن من القمح الروسي

قال متعاملون لـ"رويترز" إنه يٌعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، هو مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت يوم الثلاثاء نحو 480 ألف طن من القمح الروسي بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية يونايتد غرين كومباني "أو.زد.كيه".

وتوقع المتعاملون شحن القمح في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وقدروا سعر الطن بنحو 265 دولاراً تسليم متن السفينة، على أن يكون الدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوماً.

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وسبق أن قدر المتعاملون الكمية بنحو مليون طن لكن عدلوها لاحقا إلى 480 ألفا على ثماني شحنات زنة كل منها 60 ألفا.

ومن غير الواضح ما إذا كان السعر هذا أقل من الحد الأدنى غير الرسمي للسعر الذي حددته الحكومة الروسية لتهدئة أسعار الطحين المحلية.

وقال المتعاملون إن هناك أسعارا دنيا مختلفة للمبيعات بالأمر المباشر وفي المناقصات العامة، وإن الأسعار تختلف أيضا حسب الشهر ونسبة البروتين في القمح.

وأفاد متعامل بأن من المعتقد أن الحد الأدنى للسعر لشهر نوفمبر/تشرين الثاني سيبلغ 270 دولارا للطن.

وقال "من الصعب حقا تخمين ما إذا كان الحد الأدنى للسعر قد فُرض بشكل صارم لخفض الصادرات".

وأضاف "قد تنخفض الصادرات الروسية، لكن من المرجح أن تظل كبيرة للغاية".

وثبت أن الحد الأدنى للسعر غير الرسمي يمثل عائقا أمام الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال متعاملون إن وزارة الزراعة الروسية منعت الشهر الماضي بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر بالأمر المباشر، لكون السعر أقل من الحد الأدنى للسعر على ما يبدو.

ولم ترد هيئة السلع التموينية و(أو.زد.كيه) بعد على طلب للتعليق.