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سنابل قمح في حقل بأوكرانيا يوم 18 يوليو 2023 رويترز
سنابل قمح في حقل بأوكرانيا - رويترز
اقتصاد مصر

متعاملون: هيئة السلع التموينية بمصر أجرت محادثات خاصة للحصول على قمح دون شراء

يعتقدون أن السبب في ذلك هو ارتفاع الأسعار

القاهرة - رويترز
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قال ثلاثة متعاملين لرويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة لشراء القمح يوم الخميس.

وأضاف المتعاملون أن الهيئة لم تقم بأي عملية شراء، ويعتقد أن السبب في ذلك هو ارتفاع الأسعار.

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