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التضخم في أميركا (AP) مناسبة
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اقتصاد أميركا

التضخم في أميركا يستقر عند 3.7% خلال سبتمبر

استقرار طلبات إعانة البطالة عند 209 آلاف

دبي - العربية.نت
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استقر معدل التضخم في أميركا عند 3.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.

يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أميركا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.

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فيما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا.

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وزاد نمو الوظائف الأميركية في سبتمبر/أيلول بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس/آب بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من 187 ألفا سابقا.

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