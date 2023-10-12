مجموعة السبع قد تبحث المخاطر الناجمة عن صراع الشرق الأوسط

قال مسؤول حكومي كبير في اليابان التي ترأس مجموعة السبع هذا العام، إن وزراء مالية المجموعة قد يناقشون التأثير الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

وأوضح نائب وزير المالية للشؤون الدولية ماساتو كاندا للصحافيين أمس الأربعاء، أنه على الرغم من عدم إدراج هذه المسألة في جدول الأعمال الرسمي لاجتماع مجموعة السبع اليوم الخميس، هناك فرصة جيدة لمناقشة تداعيات الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

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وأضاف كاندا: "الصراع يؤثر بالفعل على الأسواق في شكل رد فعل يتمثل في العزوف عن المخاطرة بسبب تزايد حالة الضبابية".

وتابع: "سنراقب الوضع عن كثب ونرد حسب الحاجة".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية بمجموعة السبع اليوم الخميس على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع.