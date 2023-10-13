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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد مصر

هيئة للسلع المصرية تشتري 470 ألف طن قمحاً في ممارسة

أكدت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس، إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.

وأضافت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

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