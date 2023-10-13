اقتصاد مصر
هيئة للسلع المصرية تشتري 470 ألف طن قمحاً في ممارسة
أكدت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس، إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.
وأضافت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مستوردون مصريون: نواجه صعوبات في توفير الدولار لاستيراد السلع المعفاة من الجماركمصر تعفي 12 سلعة غذائية من الجمارك اقتصاد
-
النفط يرتفع وسط عقوبات أميركية ومخاوف بشأن الإمداداتخام برنت يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1% طاقة
-
وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانةمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يهبط 0.63% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية