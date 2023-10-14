أكبر مصدري العالم للدواجن متفائل بمنح مصر إعفاء مؤقتاً من الجمارك

قالت رابطة البروتين الحيواني البرازيلية، إن قرار مصر بإعفاء واردات الدجاج من التعريفة الجمركية مؤقتا سيصب في صالح الصادرات من البرازيل إلى سوق شمال إفريقيا.

وقالت مصر هذا الأسبوع إنها قررت إعفاء الدجاج الكامل من رسوم جمركية قدرها 30%. وبحسب الرابطة فإن هذه السلعة هي المنتج الرئيسي الذي تبيعه البرازيل إلى مصر من منتجات الدواجن.

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وقال ريكاردو سانتين رئيس الرابطة إن الدجاج الكامل البرازيلي سيصبح أكثر تنافسية في مصر نتيجة للإعفاء الجمركي المؤقت مما يعزز إمدادات مصر التي تضررت بفعل إنفلونزا الطيور وتزايد تكاليف الإنتاج.

ويأتي نحو 90% من الدجاج الكامل الذي تستورده مصر من البرازيل، وهي هي أكبر مصدري العالم لهذا المنتج.

وتوصلت البرازيل، أمس الخميس، إلى اتفاق يسمح للمنتجين من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بتصدير الدجاج إلى الجزائر.