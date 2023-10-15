الصين تعرض مزيداً من الفرص للشركات الأجنبية

قال وانغ شو ون نائب وزير التجارة الصيني اليوم الأحد إن بكين ستوفر مزيدا من الفرص للشركات الأجنبية لاستكشاف السوق الصينية إضافة إلى تعزيز التجارة.

وأضاف خلال اجتماع مع ممثلي شركات أجنبية بينها وول مارت وإكسون موبيل وبي.إيه.إس.إف (باسف) وبدويايزر وباناسونيك وأيكيا أن الحكومة ستواصل تحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية" وفق وكالة "رويترز".

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تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسب ما أظهرت بيانات نُشرت الجمعة 13 أكتوبر الجاري، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولّد أملًا في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثّرًا هذا العام.

واتخذت الحكومة مؤخرًا إجراءات لتعزيز النشاط في اقتصاد راكد يتصارع مع أزمة كبيرة في قطاع العقارات واستهلاك ضعيف مذ ألغت الصين العام الماضي سياسة صفر كوفيد الصارمة.

وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكلّ محرّكًا مهمًا للنمو في الصين تاريخيًا، بنسبة 6.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقّعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.