وزير المالية السعودي: الصين ساعدت إفريقيا عندما ابتعد عنها الآخرون

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، على أهمية التعاون مع الصين وغيرها من الدائنين لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض وإيجاد حلول لمديونيتهم.

وقال الجدعان، في كلمته خلال ندوة ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش: "ربما حان الوقت لإيضاح بعض الأمور لا يوجد صينيون بيننا هنا.. أولا الصين اتخذت خطوات عندما أحجم الآخرون عن ذلك لست بمحامي الدفاع عنهم ولكن علينا معاملة الناس بعدل.. الصين اتخذت خطوات عندما ابتعد الآخرون عن إفريقيا".

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وتابع: "الصين قامت بإنشاء بنية تحتية لا يستطيعون حملها معهم إلى بلادهم! ..هذه البنية التحتية ستبقى في إفريقيا.. الصين أخذت مخاطر عندما لم يرد أحد أن يأخذ أي مخاطر، والآن نحن نطلب منهم أن ينضموا إلينا".

وقال وزير المالية السعودي، إنه بدلا من مضايقة الصين يجب تقدير قيامهم بما قرروا عمله لمصلحتهم وأيضا مساعدة دول أخرى، وأخذهم مخاطر عالية جدا والآن يجنون الثمار".

وأضاف أنه علينا العمل مع الصين ومحاولة الاستفادة من إطار العمل المشترك بدلا من انتقادها، وهو ما ينعكس سلبا على الدول ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج بالواقع للمساعدة.

وتابع الجدعان: "علينا أن نظهر للصين وغيرها من الدائنين كل الود الذي بوسعنا لصالح الدول ذات الدخل المنخفض الذين يحتاجون للبحث عن حلول لمديونيتهم".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بمدينة مراكش المغربية.

وشارك في الندوة كل من المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، و وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني، وأستاذة القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون أنَّا جيلبيرن.