الجاسر يدشن أكبر مشروع لخدمات النقل بالحافلات في السعودية

دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض اليوم، حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال 3 تحالفات عالمية ستعمل في 3 مناطق امتياز لربط 200 مدينة ومحافظة عبر 76 مساراً لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.

وقال الجاسر، خلال كلمته بالحفل: منذ إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ونحن نقطف ثمار برامج التطوير والإصلاح في كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

مادة اعلانية

وأضاف أن القطاع البري يشهد إصلاحات هيكلية كبرى ونموًا مطردًا في كافة الخدمات، إذ سجلت مؤشرات الأداء نموًا في أنشطة النقل خلال العام الماضي 2022م، وارتفاعًا في أنشطة النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والركاب حيث بلغ 46% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن مشروع تشغيل خدمات النقل بالحافلات بين المدن يعد أول اسـتثمار أجنبـي فـي هذا المسار، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع سيسهم في خلق أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويضيف للناتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات ريال.

وأكد أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستستمر وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية ودعم التكامل مع أنماط النقل المختلفة، وتوفير خيارات إضافية من وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة بما يتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف القطاعات والميادين.

وقد حصلت شركة "درب الوطن" على الامتياز الشمالي للنقل بين المدن بالحافلات وستقدّم 124 رحلة يومية في أكثر 75 مدينة ومحافظة عبر 26 مساراً، بينما حصلت شركة "نورث وست باص" على الامتياز الشمالي الغربي وستقدّم 190 رحلة يومية في أكثر من 70 مدينة ومحافظة عبر 23 مساراً، والشركة الثالثة "سات" ستقدم 178 رحلة يومية في منطقة الامتياز الجنوبي لربط أكثر من 80 مدينة ومحافظة عبر 27 مساراً، كما يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الهيئة العامة للنقل لمعرفة آلية حجز الرحلات ونحوها.

وتضمن الحفل شرحًا مفصلًا عن التحالفات ومناطق الامتياز وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تستهدف رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من 1% اليوم، والوصول إلى 15% في حلول العام 2030، كما سيسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية والتي تضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى 25%.