انطلاق النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.. 24 أكتوبر

تنطلق فاعليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالرياض، وتتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار -التي تأتي تحت عنوان "البوصلة الجديدة"- مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.

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ويتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في هذه الأثناء.

وسيستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع، وستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في أفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية.

وسيشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة ومنها محافظ صندوق الاستثمارات العامة "PIF" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "FII Institute" ياسر الرميان، وكذلك رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إلى جانب شخصيات مؤثرة مثل رئيس مجموعة شركات "Carlyle" ديفيد روبنشتاين، وراي داليو من شركة "Bridgewater Associates".

ويشارك أيضا جيمي دايمون من رئيس شركة جي بي مورغان تشيس، ولاري فنك من شركة بلاك روك، وJane Fraser من مجموعة "سيتي"، وباتريس موتسيبي من رئيس شركة African Rainbow Minerals، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HSBC القابضة نويل كوين، ونيل شين من شركة Sequoia Capital ، وديفيد سولومون من شركة Goldman Sachs وشيمارا ويكراماناياكي من شركة Macquarie Group، وموكيش إمباني من شركة Reliance Industries)، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة "Standard Chartered" بيل وينتر، فضلًا عن حضور أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية.

وقال ياسر الرميان :"يواجه الكوكب والاقتصاد العالمي والمجتمع مجموعة من التحديات الصعبة، منها الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي، والبيئة، وتسريع التقدم التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعليم والصحة"، مبيناً أن النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول موضوع تشكيل مستقبل الإنسانية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد آتياس، أن النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستعمل بصفتها دليلًا لكل دول العالم لتحديد جوهر عالمي جديد يعيد اكتشاف اتجاهاته في مجال الاستثمار، مفيدًا أن المبادرة ستتناول فائدة الأشخاص وأولوياتهم التي يجب مراعاتها عند وضع الإستراتيجية.