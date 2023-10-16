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جانيت يلين مرشحة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
جانيت يلين مرشحة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي في وضع جيد

يلين: من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع بين إسرائيل وحماس

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن اقتصاد الولايات المتحدة في وضع جيد.

وأضافت يلين أنه من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة رويترز.

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يشار إلى أن معدل التضخم في أميركا استقر عند 3.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.

يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أميركا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.

فيما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا.

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