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مصنع في السعودية (واس) مناسبة صناعة
مصنع في السعودية (واس)
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة السعودي: نستهدف جذب استثمارات صناعية بنحو تريليون ريال

خلال تدشين معرض "صنع في السعودية"

دبي - العربية.نت
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دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، أعمال معرض "صُنع في السعودية"، بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية".

وأكد الوزير على المضي قُدماً في مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، خاصة بعد إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية الصادرات واستراتيجية التوطين المتوائمة فيما بينها لتحقيق أهدافنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك جذب استثمارات صناعية تُقدر بنحو تريليون ريال، معظمها تستهدف التصدير لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى أن تكون المملكة العربية السعودية دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية.

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ويستمر المعرض حتى 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ويجمع تحت سقفه أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية؛ للتعريف بها أمام الزوّار، بشكل يبرز الصناعات الوطنية ويعتز بتنافسيتها.

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ويشهد المعرض بنسخته الحالية استضافة العراق كضيف شرف بحضور وزير التجارة العراقي أثير الغريري، ومشاركة 24 شركة عراقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية يضم أكثر من 100 شركة سعودية في فرصة للتعريف بالمنتج السعودي، وسيشهد توقيع أكثر من 40 اتفاقية تنوعت بين اتفاقيات تصديرية واتفاقيات توطين الصناعة بقيمة تتجاوز المليار ريال.

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