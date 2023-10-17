اقتصاد بريطانيا
معدل البطالة في بريطانيا يستقر عند 4.3% خلال أغسطس
بما يتماشى مع التوقعات
وضع القراءة
100% حجم الخط
استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 4.3% في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات.
كانت معدلات البطالة قد ارتفعت ارتفعت إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة منذ الربع المنتهي في سبتمبر عام 2021.
مادة اعلانية
يأتي ذلك فيما أبقى بنك إنجلترا، في آخر اجتماع له أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تحديد سعر طرح "ملكية للاستثمار" في "نمو" بـ 38 ريالا للسهمبدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين .. 22 أكتوبر أسواق المال
-
"صافولا": لم نتخذ قرارا بعد ببيع جزء أو كل حصتنا في "المراعي"تؤكد تعيين "موليس أند كو" لتقديم الاستشارة شركات
-
الهند تقود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة خلال أسبوع الحربالحذر والانتقاء أبرز سمة لقرارات المستثمرين في الوقت الراهن قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية