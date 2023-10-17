معدل البطالة في بريطانيا يستقر عند 4.3% خلال أغسطس

استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 4.3% في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات.

كانت معدلات البطالة قد ارتفعت ارتفعت إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة منذ الربع المنتهي في سبتمبر عام 2021.

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يأتي ذلك فيما أبقى بنك إنجلترا، في آخر اجتماع له أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.