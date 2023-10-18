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خاص- 20 مليار دولار حجم الطلب على صكوك "صندوق الاستثمارات"

السعر الاسترشادي بين 150 و170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر مطلع لموقع "العربية.نت"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية بلغ 20 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن إجمالي طلبات دفاتر الصكوك بلغ 20 مليار دولار، مجتمعة مع المديرين الرئيسيين المشتركين.

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وبدأ الصندوق اليوم في تلقي طلبات على باكورة صكوكه الدولارية اليوم الأربعاء على شريحتين لأجلي 5 و10 سنوات.

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والإصدار هو أول إصدار كبير في المنطقة منذ أن تسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ 11 يوما في اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق حدد سعرا استرشاديا أوليا عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار، أنه من المتوقع أن يعقب ذلك إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار.

وقال محلل مختص بأدوات الدخل الثابت "تبدو جذابة بالفعل من وجهة نظر استثمارية، بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة فهو يبحث مسألة التكلفة الأعلى بالنظر للظروف الحالية" بالأخذ في الاعتبار أن السعر الاسترشادي المبدئي سيجري خفضه على الأرجح".

وسبق أن عيين الصندوق كلا من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

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