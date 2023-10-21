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اقتصاد الصين

محافظ البنك المركزي: الصين ستعزز التعافي الاقتصادي وستحد من المخاطر

شينغ قال إن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين

شنغهاي - رويترز
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قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونغ شينغ في تقرير صدر اليوم السبت، إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية.

وذكر بان في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك إن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر "دقة وفاعلية" مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.

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وأردف بان في التقرير أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وحدد التقرير أولويات السلطات على المدى القصير وقُدم إلى برلمان البلاد.

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ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر/ أيلول على نحو مفاجئ أيضا مما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل في تحفيز التعافي غير المستقر.

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