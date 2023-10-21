محافظ البنك المركزي: الصين ستعزز التعافي الاقتصادي وستحد من المخاطر
شينغ قال إن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين
قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونغ شينغ في تقرير صدر اليوم السبت، إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية.
وذكر بان في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك إن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر "دقة وفاعلية" مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.
وأردف بان في التقرير أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وحدد التقرير أولويات السلطات على المدى القصير وقُدم إلى برلمان البلاد.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر/ أيلول على نحو مفاجئ أيضا مما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل في تحفيز التعافي غير المستقر.
-
بنك التصدير والاستيراد السعودي و"بتروكيم" الإماراتية يوقعان اتفاقية تسهيلات ائتمانيةبقيمة 25 مليون دولار شركات
-
العقارات السكنية تستحوذ على 65% من المزادات العلنية بالسعودية منذ بداية العامعدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ يبلغ نحو 3842 مزادا في 2023 الأسواق العقارية
-
وزير المالية يرد على "S&P" بعد خفض تصنيف مصرمعيط يقول إن مصر تعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية اقتصاد