عودة الاتصال بشبكة الإنترنت في غزة تدريجياً
انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة
قالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.
وذكرت "نت بلوكس" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "بيانات الشبكة في الوقت الحقيقيّ تُظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود" تدريجيا في قطاع غزة.
وأكد أحد المتعاونين مع وكالة فرانس برس في مدينة غزة، أنه تمكن من الاتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول، وأنه استطاع الاتصال بأشخاص آخرين.
كما أعلنت "بالتل"، مجموعة الاتصال الرئيسية العاملة في قطاع غزة، وشركة "جوال" التابعة لها، عبر فيسبوك، عن "العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية وبالإنترنت) التي انقطعت في قطاع غزة بسبب القصف مساء الجمعة".
قد أدى انقطاع الاتصالات هذا إلى منع ملايين السكان من التواصل مع اقاربهم خارج قطاع غزة المحاصر أو داخله.
وسبق لمنظمات دولية، بما فيها الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات أممية، أن أشارت إلى أنها فقدت الاتصال بأفراد طواقمها في غزة.
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