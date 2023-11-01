اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد الأردن

الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 120 ألف طن من القمح

التوريد على شحنات تتراوح ما بين 50 ألف و60 ألف طن

هامبورغ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن مشتري الحبوب الأردني الحكومي طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

مادة اعلانية

وطلب الأردن في المناقصة توريد القمح على شحنات تتراوح ما بين 50 ألفا و60 ألف طن.

جولة تمويل ترفع قيمة "تابي" إلى 1.5 مليار دولار قبل الطرح في السعودية شركات سوق السعودية جولة تمويل ترفع قيمة "تابي" إلى 1.5 مليار دولار قبل الطرح في السعودية

كما أوضح أنه من الممكن الشحن في الفترات من الأول إلى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، ومن 16 إلى 31 يناير/كانون الثاني، ومن الأول إلى الرابع عشر من فبراير/شباط ومن 15 إلى 29 فبراير/شباط.

وغاب الأردن عن سوق القمح الدولية لعدة أشهر إذ كانت آخر مناقصة مسجلة لشراء القمح في أغسطس/آب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟ الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط