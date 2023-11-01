اقتصاد الأردن
الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 120 ألف طن من القمح
التوريد على شحنات تتراوح ما بين 50 ألف و60 ألف طن
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن مشتري الحبوب الأردني الحكومي طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية.
والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
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وطلب الأردن في المناقصة توريد القمح على شحنات تتراوح ما بين 50 ألفا و60 ألف طن.
كما أوضح أنه من الممكن الشحن في الفترات من الأول إلى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، ومن 16 إلى 31 يناير/كانون الثاني، ومن الأول إلى الرابع عشر من فبراير/شباط ومن 15 إلى 29 فبراير/شباط.
وغاب الأردن عن سوق القمح الدولية لعدة أشهر إذ كانت آخر مناقصة مسجلة لشراء القمح في أغسطس/آب.
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