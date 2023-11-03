اقتصاد المغرب
ارتفاع معدل البطالة في المغرب بالربع الثالث إلى 13.5%
عدد العاطلين بلغ مليوناً و625 ألف شخص خلال الربع الثالث
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قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من عام 2022.
وذكرت المندوبية أن "الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث (الربع) من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023 فقدان 297 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألفا بالوسط القروي"، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.
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وبلغ عدد العاطلين مليونا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مسجلا 38.2%، والنساء 19.8%، والحاصلين على شهادة 19.8% أيضا.
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