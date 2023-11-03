تراجع طفيف للتضخم في تركيا إلى 61.4% في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا تراجع لأول مرة في 3 أشهر إلى 61.36% في أكتوبر/تشرين الأول، مع تراجع التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في الليرة خلال الصيف وزيادة الضرائب بعد الانتخابات.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 3.43%.

مادة اعلانية

وكانت كلتا القراءتين أقل من التوقعات. وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع زيادة التضخم على نحو طفيف إلى 62.1%. وبلغ المعدل 61.53% في سبتمبر/أيلول.

وزاد التضخم بعد أزمة للعملة في نهاية 2021، ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي. وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها منذ بداية العام.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتج المحلي ارتفع 1.94% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول وسجل ارتفاعا سنويا بلغ 39.39%.