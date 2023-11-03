اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في تركيا يلامس أعلى مستوى في 24 عاماً عند 80.2%
التضخم في تركيا
اقتصاد تركيا

تراجع طفيف للتضخم في تركيا إلى 61.4% في أكتوبر

الليرة التركية فقدت نحو 30% من قيمتها منذ بداية العام

أنقرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا تراجع لأول مرة في 3 أشهر إلى 61.36% في أكتوبر/تشرين الأول، مع تراجع التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في الليرة خلال الصيف وزيادة الضرائب بعد الانتخابات.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 3.43%.

مادة اعلانية

وكانت كلتا القراءتين أقل من التوقعات. وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع زيادة التضخم على نحو طفيف إلى 62.1%. وبلغ المعدل 61.53% في سبتمبر/أيلول.

مصر تقرر رفع أسعار البنزين من اليوم وتثبت السولار والغاز طاقة اقتصاد مصر مصر تقرر رفع أسعار البنزين من اليوم وتثبت السولار والغاز

وزاد التضخم بعد أزمة للعملة في نهاية 2021، ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي. وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها منذ بداية العام.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتج المحلي ارتفع 1.94% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول وسجل ارتفاعا سنويا بلغ 39.39%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حماس تستخدم الأنفاق وتكتيك "المسافة صفر" لمواجهة الدبابات الإسرائيلية في غزة حماس تستخدم الأنفاق وتكتيك "المسافة صفر" لمواجهة الدبابات الإسرائيلية في غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط