اقتصاد أوروبا
صندوق النقد: النمو السريع للأجور قد يبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول
أشار إلى ضرورة إبقاء أسعار الفائدة على اليورو عند مستويات قرب 4%
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قال صندوق النقد الدولي إن النمو السريع للأجور في منطقة اليورو قد يبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول.
وأشار الصندوق إلى أنه يتعين على المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة البالغة 4%، وذلك حتى العام المقبل، للتخفيف من ضغوط الأسعار.
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وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي قد يتجه ابتداء من شهر أبريل المقبل نحو التيسير النقدي، ليخفض الفائدة بإجمالي 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.
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